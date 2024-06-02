أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد هزيمة النصر أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على هزيمة النصر التي تعرض لها أمس على يد الهلال في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "كأس الملك".

وتعرض النصر للهزيمة بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك بعد التعادل مع الهلال بهدف لكل منهما في وقت المباراة الأصلي.

وقال رونالدو في أول تعليق على هزيمة فريقه على يد الهلال: " لقد خسرنا مرتين في ركلات الترجيح لكننا سنعود أقوى بالموسم القادم ".

وكان النصر قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب كأس خادم الحرمين قبل أن يتألق النجم المغربي ياسين بونو ويتصدى لركلتي جزاء للعالمي ويقلب النتيجة في اللحظات الأخيرة من ركلات الترجيح ويحسم اللقب للهلال.

يذكر أن هذه الهزيمة الثالثة للنصر على يد الهلال هذا الموسم، حيث خسر في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري، كما خسر في نهائي كأس الملك، بينما فاز النصر في نهائي البطولة العربية الذي أقيم أول الموسم.