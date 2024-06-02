شاهد.. هدف فينيسيوس لريال مدريد أمام دورتموند (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هدف الملكي الثاني أمام بوروسيا دورتموند ليتقدم المرينجي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا المقام على ملعب ويمبلي في لندن عاصمة إنجلترا.

سجل فينيسيوس جونيور هدف فريقه الثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من جود بيلينجهام للاعب البرازيلي الذي يسددها ببراعة داخل شباك بوروسيا دورتموند معلنا الهدف الثاني للملكي.

وكان دانيال كارفاخال سجل الهدف الأول لريال مدريد عبر رأسية سكنت الشباك من كرة عرضية عبر ركلة ركنية نفذها توني كروس الذي يخوض مباراته الأخيرة مع الملكي.

تشكيل ريال مدريد:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي



الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

تشكيل دورتموند :

في حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.