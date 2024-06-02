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فينيسيوس جونيور ينفرد برقم مميز في تاريخ دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في بطولة بعد تسجيله اليوم في شباك بوروسيا دورتموند الألماني بالنهائي.

وقاد فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد للفوز على بوروسيا دورتموند بعدما سجل هدف الميرنجي الثاني بشباك الأصفر في المباراة التي انتهت 2-0 للميرنجي وتتوجه بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح فينسيوس جونيور أصغر لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا بعمر 23 عاما و325 يومًا.

وفي سياق متصل أصبح الثنائي لوكا مودريتش و ناتشو أكثر لاعبان حققوا بطولات في تاريخ نادي ريال مدريد رسميًا برصيد 26 بطولة لكل منهما.

يذكر أن لقب ريال مدريد اليوم هو الـ15 في تاريخ دوري أبطال أوروبا ليعزز صدارته في قمة الأندية الأكثر تحقيقا للقب ويؤكد الملكي تربعه على عرش القارة العجوز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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