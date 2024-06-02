لاعبو ريال مدريد يحتفون بكروس في وادعيته بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص لاعبو ريال مدريد على الاحتفاء بزميلهم توني كروس لاعب الملكي بعد خوضه مباراته الأخيرة مع المرينجي التي كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند.

وشارك كروس مع ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

صنع كروس هدف ريال مدريد الأول في المباراة التي أنتهت بفوز الملكي على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، ليتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا.

وحرص لاعبو ريال مدريد على الاحتفاء بتوني كروس في مباراته الأخيرة بعد التتويج باللقب الأوروبي وحموله على الاعناق خلال احتفاله مع الجماهير بحصد دوري أبطال أوروبا.

شاهد احتفال لاعبو ريال مدريد في وداعية كروس .. اضغط هنا

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه ليعزز تصدره أكثر الأندية تتويجا باللقب حيث يأتي خلفه اي سي ميلان الإيطالي المتوج به 7 مرات.