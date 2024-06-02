فينجر يتغنى ببوروسيا دورتموند: كانوا يستحقون التقدم في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 01/يونيو/2024 - 11:22 م 6/1/2024 11:22:50 PM

أشاد أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق بأداء لاعبي بوروسيا دورتموند في الشوط الأول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال أرسين فينجر أن بوروسيا دورتموند كان يستحق على الأقل تسجيل هدف أمام ريال مدريد بعد الفرص الخطيرة التي قام بها خلال الشوط الأول.

أضاف فينجر في تصريحات بين الشوطين "ليس لدي توقع بالنسبة للشوط الثاني! لكن دورتموند كان يستحق التقدم في الشوط الأول".

وتابع: " كرة القدم تعيش على التفاصيل الصغيرة، شوط ثاني سيكون مشتعل بين الطرفين."

ويخيم التعادل السلبي دون أهداف بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا المقام على ملعب ويمبلي في لندن.

وأهدر لاعبو بوروسيا دورتموند فرصتين خطيريتن في الشوط الأول عبر لاعبيه فولكروج وكريم أديمي.

