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فينجر يتغنى ببوروسيا دورتموند: كانوا يستحقون التقدم في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - نهائي

السبت 01/يونيو/2024 - 11:22 م 6/1/2024 11:22:50 PM
فرصة كريم أديمي

أشاد أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق بأداء لاعبي بوروسيا دورتموند في الشوط الأول أمام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال أرسين فينجر أن بوروسيا دورتموند كان يستحق على الأقل تسجيل هدف أمام ريال مدريد بعد الفرص الخطيرة التي قام بها خلال الشوط الأول.

أضاف فينجر في تصريحات بين الشوطين "ليس لدي توقع بالنسبة للشوط الثاني! لكن دورتموند كان يستحق التقدم في الشوط الأول".

وتابع: " كرة القدم تعيش على التفاصيل الصغيرة، شوط ثاني سيكون مشتعل بين الطرفين."

ويخيم التعادل السلبي دون أهداف بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا المقام على ملعب ويمبلي في لندن.

وأهدر لاعبو بوروسيا دورتموند فرصتين خطيريتن في الشوط الأول عبر لاعبيه فولكروج وكريم أديمي.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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