أحمد سالم : شيكابالا أسطورة الزمالك وموقفه رد فعل علي التجاوزات

ياسر رشاد - القاهرة - اكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أنه يصمت طويلا عن بعض التجاوزات ولكن البعض يظن أنها ضعف لذلك يتحدث حتي لايحدث احتقان بين الجماهير .

واضاف سالم في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن هناك برنامج يتم تخصيصه للهجوم على الزمالك وأن النادي بصدد إعداد ملف خاص حول هذه التجاوزات للشكوي في المجلس الاعلي للاعلام .

وواصل تصريحاته أن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك ولست مطالب بأن تضع صور شيكابالا في غرفتك ولكن هو بالنسبة لنا كزملكاوية نضعه أسطورة لنا .

وكشف أن هناك لاعب أصبح دوره اللف في القنوات ومحاولة التقليل من نجوم الزمالك وشيكابالا كان رد فعل علي التجاوزات المستمرة