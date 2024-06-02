شاهد/ بمشاركة محمد صلاح.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو ، في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد المران مشاركة ال ٢٦ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي و محمد عواد و مهدي سليمان و مصطفي شوبير و محمد عبد المنعم و رامي ربيعه و ياسر إبراهيم و احمد رمضان بيكهام و محمد هاني و أكرم توفيق و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و حمدي فتحي و احمد نبيل كوكا و إمام عاشور و احمد سيد زيزو و ناصر ماهر و ابراهيم عادل ومصطفي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد و محمد شريف و محمد الشامي و أحمد أمين أوفا.

حضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتور إيهاب الكومي و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .

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