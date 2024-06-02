أحمد سالم: الزمالك يواصل خطواته الجادة لفك القيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك علي أن النادي بصدد التواصل مع محامي خالد بوطيب ومساعدي فيريرا والمجلس قادر علي حل هذه الأزمة كما حدث من قبل

واضاف سالم في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن بعض وسائل الإعلام تضع سيناريوهات من أجل الضغط علي مجلس إدارة نادي الزمالك حتي يتم تصدير الأزمات .

وكشف سالم علي انه حتي الآن لايوجد اي شئ رسمي حتي الآن ولكن كمسؤولين وجماهير فكلنا نتمني عودة بن شرقي نتمني عودته لما قدمه مع الزمالك

واختتم تصريحاته بأنه خلال أيام سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بأرض النادي في أكتوبر وهذا الملف مع هشام نصر نائب رئيس الزمالك