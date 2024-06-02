شاهد.. بوروسيا دورتموند يهدر فرصتين محققتين للتسجيل أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - في دقيقتين، أهدر بوروسيا دورتموند فرصتين خطيرتين لتسجيل هدف التقدم أمام ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهما الان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

البداية في الدقيقة 20 بعدما أرسل ماتيس هوميلز قائد الفريق الألماني كرة طويلة رائعة لكريم أديمي الذي ينفرد بالمرمى ويمر من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد و يسددها لكن يتدخل داني كاربخال ويخرج الكرة إلى ركلة ركنية ذلك في الدقيقة 20.



لم تتوقف الفرص الخطيرة لفريق دورتموند عند ذلك بعد تمريرة من ماتسين للاعب فولكروج الذي يركل الكرة بشكل زاحف نحو مرمى ريال مدريد في فرصة خطيرة للأصفر، لكن الكرة كانت رحيمة بريال مدريد واصطدمت بالقائم لتحرم الأسود من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22.

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شاهد فرصة فولكروج الخطيرة..اضغط هنا

ويعتبر دورتموند الأخطر حتى الآن في مجريات المباراة بعد أكثر من محاولة للتسجيل لكن تألق الحارس كورتوا حرمهم أيضا من وضع الهدف الأول في شباك الملكي.

ويخيم التعادل السلبي دون أهداف مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند المقام على ملعب ويمبلي في لندن.