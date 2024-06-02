تطورات جديدة في أزمة حسين الشحات والشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز عن كواليس جديدة في أزمة الشيبي مع حسين الشحات على خلفية قيام لاعب الأهلي بصفه النجم المغربي في مباراة الفريقين.

وقال محامي الشيبي تعليقًا على أنباء مخالفة اللوائح في قرار اللجوء للمحاكم المدنية: " هناء استثناء في قانون الفيفا، حيث تؤكد لوائح الاتحاد الدولي أنه في المسائل الجنائية يمكن فيها اللجوء للمحاكم المدنية ".

وأضاف محامي الشيبي معلقًا على العقوبة الموقعة ضد اللاعب المغربي من اتحاد الكرة: " القرار جاء من اتحاد الكرة وليست لجنة الانضباط وهذا مخالف للقانون واللوائح ".

وتابع: "عقوبات اتحاد الكرة أثارت استفزاز محمد الشيبي، وهو لم يخالف لوائح الفيفا ولا اللوائح الداخلية باللجوء إلى المحاكم المدنية للحصول على حقه واستعادة كرامته التي أهينت ".

وواصل: " اتحاد الكرة تقاعس عن إحالة شكوى الشيبي للجنة الانضباط ولم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة ".

واستكمل: “ الشيبي متمسك بالحصول على حقه بالقانون ويرفض في الوقت الحالي أي محاولات لحل النزاع بشكل ودي "، مؤكدًا رفضه مبادرة الإعلامي مدحت شلبي لإنهاء الأزمة بين الطرفين بشكل ودي.

واختتم: " الشيبي اضطر لتقديم بلاغ جنائي للقضاء الجنائي، النيابة العامة حققت في الموضوع واكتشفت أن هذا الأمر يشكل جريمة جنائية وبناءً عليه أصدرت تحول الشحات للمحاكمة الجنائية وأصدرت ضده العقوبات المناسبة".