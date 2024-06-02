25 دقيقة.. التعادل يسيطر على نهائي دوري الأبطال بين الريال ودورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على أول 25 دقيقة من مباراة ريال مدريد و بوروسيا دورتموند الجارية الآن على ملعب ويمبلي في إنجلترا بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال أول 20 دقيقة التي شهدت عددًا من المحاولات على كلا المرميين، على استحياء لم ترتقى لهجمات خطيرة ومازالت الشباك بيضاء.

وشن بوروسيا دورتموند هجمتين في غاية القوة على مرمى الريال وكان قريبًا جدًا من هز الشباك عند الدقيقتين 20 و 23 إلا ان تألق كورتوا ساهم في الحفاظ على الشباك.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

بينما بدأ دورتموند المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ في نصف النهائي، بينما نجح بوروسيا دورتموند في التأهل للنهائي، على حساب باريس سان جيرمان.