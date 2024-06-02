الفوز بالسداسية وأول لاعب في تاريخ بلده.. نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد 6 أحداث تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 على حساب بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي.

وشهدت المباراة النهائية على ملعب ويمبلي 6 أحداث تاريخية لفريق ريال مدريد، حيث أصبح أردا جولر أول لاعب تركي في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت الأحداث التاريخية التي شهدها نهائي ويمبلي كالتالي:

-فوز لوكا مودريتش بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-فوز توني كروس بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-فوز داني كارفخال بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-فوز ناتشو بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-أنشيلوتي يعزز رقمه القياسي كأكثر مدرب حصدا لدوري أبطال أوروبا برصيد 5 بطولات

-أردا جولر يصبح أول لاعب تركي في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا

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