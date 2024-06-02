اخبار الرياضه

الفوز بالسداسية وأول لاعب في تاريخ بلده.. نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد 6 أحداث تاريخية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز بلقب للمرة 15 على حساب بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي.

وشهدت المباراة النهائية على ملعب ويمبلي 6 أحداث تاريخية لفريق ريال مدريد، حيث أصبح أردا جولر أول لاعب تركي في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت الأحداث التاريخية التي شهدها نهائي ويمبلي كالتالي:

-فوز لوكا مودريتش بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-فوز توني كروس بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-فوز داني كارفخال بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-فوز ناتشو بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6

-أنشيلوتي يعزز رقمه القياسي كأكثر مدرب حصدا لدوري أبطال أوروبا برصيد 5 بطولات

-أردا جولر يصبح أول لاعب تركي في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا

اقرأ أيضًا:

بحضور وزير وصلاح.. 30 صورة لتدريبات منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

"لن تسير وحدك".. كلوب يتفاعل مع غناء جماهير دورتموند للترحيب به (فيديو)

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا