الفوز بالسداسية وأول لاعب في تاريخ بلده.. نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد 6 أحداث تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 على حساب بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي.
وشهدت المباراة النهائية على ملعب ويمبلي 6 أحداث تاريخية لفريق ريال مدريد، حيث أصبح أردا جولر أول لاعب تركي في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت الأحداث التاريخية التي شهدها نهائي ويمبلي كالتالي:
-فوز لوكا مودريتش بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6
-فوز توني كروس بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6
-فوز داني كارفخال بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6
-فوز ناتشو بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 6
-أنشيلوتي يعزز رقمه القياسي كأكثر مدرب حصدا لدوري أبطال أوروبا برصيد 5 بطولات
-أردا جولر يصبح أول لاعب تركي في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا
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