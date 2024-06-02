"للمرة الأولى".. ريال مدريد ينهي مفارقة تاريخية مع الأهلي بعد حصد لقب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في حصد لقب دوري الأبطال أوروبا 2023-2024، بعد الفوز على بروسيا دورتموند، في نهائي البطولة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب "ويمبلي" بإسبانيا.

وبتحقيق ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا، انتهت مفارقة غريبة، كان بطلها ريال مدريد الإٍسباني والأهلي المصري، حيث تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، الذي يحقق فيها ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، وفي الموسم ذاته ينجح الأهلي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وسبق لريال مدريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2017، بعد الفوز على يوفنتوس في النهائي، وهو الموسم ذاته الذي فقد الأهلي لقب البطولة الأفريقية خلاله، بعد الهزيمة من الترجي التونسي في النهائي.

والمرة الثانية، كانت موسم 2018، والذي فقد الأهلي خلالها لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة من الوداد المغربي في النهائي، فيما حقق الفريق الملكي لقب دوري أبطال أوروبا، في نفس الموسم بعد الفوز على حساب ليفربول الإنجليزي في النهائي.

وتمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من حصد لقب البطولة للمرة ال 15 في تاريخه.

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