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بالتفاصيل.. الجوائز المالية لريال مدريد خلال دوري أبطال أوروبا 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد لقب للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0.

وبعد تحقيق لقب دوري الأبطال، ستنتعش خزانة الملكي بالكثير من الأموال التي يمكنها حسم صفقة مبابي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت الجوائز المالية لريال مدريد خلال دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المشاركة في دور المجموعات= 15.6 مليون يورو

-فوز 6 مباريات في دور المجموعات= 16.8 مليون يورو

-المشاركة في دور الـ16= 9.6 مليون يورو

-المشاركة في دور ربع النهائي= 10.6 مليون يورو

-المشاركة في نصف النهائي= 12.5 مليون يورو

-الفوز بدوري أبطال أوروبا= 17.2 مليون يورو

-المجموع:= 79.3 مليون يورو

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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