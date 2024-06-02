"دون هزيمة".. ريال مدريد يسجل رقماً تاريخياً بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة ال 15 في تاريخه، بعد الفوز على فريق بروسيا دورتموند في النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وأقيمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، على ستاد "ويمبلي" بلندن/ للمرة الثامنة في التاريخ.

وسجل ريال مدرياً رقماً تاريخياً في البطولة خلال النسخة الحالية، حيث تمكن من التتويج باللقب دون أن يتلقى أي هزيمة للمرة الأولى في تاريخه.

وخاض ريال مدريد في النسخة الحالية من البطولة 13 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 9 انتصارات، وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي لقاء.

وأصبح ريال مدريد الفريق رقم 13 في أوروبا الذي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز، حيث سبقه كلا من "ليفربول، إنتر ميلان، أياكس، نوتنجهام فورست، مانشستر يونايتد، ميلان، مارسيليا، ريد ستار بيلجراد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي".

ورفع فريق ريال مدريد الإسباني، عدد ألقابه في البطولة، إلى اللقب رقم 15 كأكثر الفرق تتويجاً باللقب.

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