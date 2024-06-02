"الأكثر تاريخياً".. كم عدد ألقاب كارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في قيادة فريقه ريال مدريد الإسباني، لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال 15 في تاريخه، بعد الفوز على بروسيا دورتموند في النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وأقيمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، على ستاد "ويمبلي" بلندن للمرة الثامنة في التاريخ.

ورفع أنشيلوتي عدد ألقابه في البطولة، إلى اللقب الخامس في تاريخه، ليستمر في الحفاظ على رقمه التاريخي كأكثر المدربين حصولاً على دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح أنشيلوتي أكثر المدربين خوضاً لنهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بواقع ثلاثة نهائيات مع ميلان الإيطالي، ومثلهما مع الفريق الملكي.

وتوج أنشيلوتي بلقب البطولة في 4 مناسبات من قبل، بواقع لقبين مع ميلان الإيطالي في موسمي "2002-2003"، "2006-2007"، ومثلهما مع ريال مدريد في "2013-2014، 2021-2022"، قبل أن يتوج بلقب النسخة الحالية.

وخسر أنشيلوتي لقب البطولة في موسم 2004-2005 مع ميلان الإيطالي، بعد الهزيمة من ليفربول الإنجليزي.

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