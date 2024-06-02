بعد فوز الريال.. تعرف على تفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والجوائز المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا الـ15 في التاريخ عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

ويعد موسم 2023/24 هو الأخير في نظام دوري الأبطال القديم، وبداية من العام المقبل يقام نظام جديد تماما، حيث يشارك 36 فريقا في ذات الأذنين.

مع تقسيمهم إلى ثماني مجموعات مكونة من أربعة فرق، سيبدأ 36 ناديًا النظام الجديد بمرحلة دوري.

وسيلعب كل فريق ثماني مباريات ضد ثمانية فرق مختلفة، نصفها على أرضه والأربعة الأخرى خارج الأرض.

وسيتم تحديد هؤلاء المنافسين من خلال عملية التصنيف التي تصنف جميع الفرق الـ 36 في أربعة أوعية.

وكما هو معتاد، سيتم منح ثلاث نقاط للفوز، ونقطة واحدة في حالة التعادل، ولا شيء للخاسر.

وفي نهاية مرحلة المجموعات، سيتم ترتيب الأندية الـ 36 حسب إجمالي عدد النقاط التي فازت بها من مبارياتها الثماني، ويتأهل الثمانية الأوائل على الفور إلى دور الـ16.

وسيتم وضع الأندية الـ16 التي أنهت الموسم بين المركزين التاسع والرابع والعشرين في مواجهة بعضها البعض في جولة فاصلة من مباراتين، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الـ16.

وستحصل الأندية الـ36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024/25 على مبلغ قدره 20.2 مليون دولار (15.9 مليون جنيه إسترليني).

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