"الأهلي يظهر".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق ريال مدريد باللقب رقم 15 من دوري أبطال أوروبا وهذه المرة على حساب نظيره بوروسيا دورتموند.

وسخر رواد مواقع التواصل من أحداث المباراة ونتيجتها؛ إحدى صفحات الكوميكس عبرت عن كثرة تتويج الريال باللقب القاري بالإشارة إلى أن مشجع النادي الذي يشجع في مصر النادي الأهلي سيحصد بطولات مرتين كل أسبوع.

حساب نادي فولفسبورج الرسمي على فيسبوك سخر أيضًا بـ "كوميك" للأندية التي خسرت النهائي أمال ريال مدريد مثله.

ويمكنكم مطالعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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