السولية عن نهائي القرن ضد الزمالك: هذا اللاعب كان السر في الفوز بالمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال عمرو السولية نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر، أن مباراة الزمالك فى نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 هي الأغلى في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال عمرو السولية فى تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "مباراة نهائي القرن أمام نادي الزمالك كانت الأغلى، لأنها شهدت ضغط عصبي للغاية على جميع اللاعبين".

وأضاف: "الكل كان ينتظر المباراة في الشوارع، ومكنش ينفع نلعب كرة تاني لو خسرنا أمام الزمالك في نهائي القرن".

وواصل: "محمد الشناوي كان له كلمة السر لأنه دخل بين الشوطين وقام بالانفعال على اللاعبين عندما شعرنا أن نادي الزمالك دخل أجواء المباراة وكانوا فريق قوي".

وأتم لاعب خط وسط الأهلي: "كنت أتمنى انتهاء المباراة أمام الزمالك بعد هدف أفشة".

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