بعد التتويج بالأبطال .. بيلينجهام: أخي الصغير بالملعب وأريد أن أكون قدوة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف الإنجليزي بصفوف ريال مدريد، جود بيلينجهام، سعادته بالتتويج مع فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام، في تصريحات عقب المباراة لقناة تي إن تي سبورت:"أخي الصغير كان موجودًا وأريد أن أكون قدوة لها"، ثما أضاف:"لا أعرف ماذا أقول ولكنها أفضل ليلة في حياتي".

وأردف اللاعب الإنجليزي الدولي:"هناك الكثير من يقولون لك أنك لن تصل لأشياء معينة ولكنني صمدت".

وأتم اللاعب صاحب الـ 20 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أنه يحب أن يلعب هذا النوع من المباريات.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره بوروسيا دورتموند خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب ويمبلي.

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