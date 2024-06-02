شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تريزيجيه وزيزو للجماهير: "الصعود لكأس العالم مش هيكمل غير بيكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيسبوك رسالة لثنائي الفراعنة محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو للجماهير المصرية.

وظهر في المقطع المصور محمود حسن تريزيجيه وهو يشاهد ضربة الجزاء التي تحصل عليها في مباراة مصر والكونغو بتصفيات كأس العالم 2018 وأعقبها تدخل زيزو في ومشاركته في رسالة نصها الصعود مش هيكمل غير بيكم.



وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف ومحمد صلاح.



وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالي الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

