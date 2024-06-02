شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي: والدتي بكت 90 دقيقة في لقاء الأهلي والترجي بسبب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وسام أبو علي المحترف الفلسطيني في صفوف الأهلي عن سعادته بترحيب جماهير الأهلي به ومساندة والتفاف الجماهير المصرية حول القضية الفلسطينية، موضحا أنه يشعر بالامتنان لهذه المشاعر.

وتابع أبو علي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير، أن والدته بكت لمدة 90 دقيقة في نهائي دوري أبطال إفريقيا لما لمسته من مشاعر حب وامتنان من الجماهير المصرية للنادي الأهلي وللشعب الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الأخيرة.



وأضاف مهاجم النادي الأهلي: "جئت للنادي الأهلي من أجل لعب الكرة فقط، لكن من أول لحظة لي في مصر شعرت بمدى اهتمام الشعب المصري بالقضية الفلسطينية وشعرت بحب مختلف من الجماهير، وفرقت بين حب الناس للاعب الكرة ومشاعرهم تجاه فلسطين وشعبها".



وواصل وسام أبو علي: "عشت في أوروبا طوال حياتي، فخور بأني فلسطيني وحب الناس لي ولشعبي من أجمل الأشياء التي عشتها في مصر، وأتمنى أن أزور فلسطين في القريب العاجل".



وأتم تصريحاته أنه يتكلم عربي لكنه لا يقرأ أو يكتب اللغة العربية، وسبب حديثي بالعربية هو إصرار والدتي على التحدث بالعربية في المنزل، وقضيت 25 سنة بالدنمارك كانت هناك مدرسة عربي لكني لم أدخلها".



وساهم وسام أبو علي في تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.

ويتوجه وسام أبو علي، بعد ساعات، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل الانضمام إلى منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، وينضم اللاعب لمنتخب بلاده، لأول مرة بعدما منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجنسية الرياضية، لتمثيل منتخب الفدائي.