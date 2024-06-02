شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي: بدأت مسيرتي حارس مرمى.. ووالدي أرادني لاعب كاراتيه أو تايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وسام أبو علي المحترف الفلسطيني في صفوف الأهلي أنه بدأ مسيرته في كرة القدم حارس مرمى، ووالدي لاحظ نزعتى الهجومية بسبب التقدم بالكرة من منطقة المرمى الخاص بي، لمنطقة جزاء المنافس.

وتابع أبو علي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "حينما تحولت من حارس مرمى للاعب لم ألعب مهاجما بشكل مباشر، لكنى تحولت للاعب وسط، ثم لعبت جناح أيمن وأيسر، وبعدها تحولت لمهاجم".



وأضاف مهاجم النادي الأهلي: "والدي متمرس في الألعاب القتالية الكاراتيه والتايكوندو، وكان يريدني أن أواصل مسيرته في هذه الألعاب، وحاول اقناع والدي بذلك، لكن والدتي خافت عليَّ من هذه الرياضات بقلب الأم".



وواصل وسام أبو علي: "معظم عائلتي استشهدت في الماضي، ونتج عن ذلك صداقة بيني وبين أمي وأبي، والدي كان داعم كبير لي خارج الملعب، لكن والدتي لعبت الدور الأكبر".

وساهم وسام أبو علي في تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.



ويتوجه وسام أبو علي، بعد ساعات، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل الانضمام إلى منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، وينضم اللاعب لمنتخب بلاده، لأول مرة بعدما منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجنسية الرياضية، لتمثيل منتخب الفدائي.