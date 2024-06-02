شكرا لقرائتكم خبر عن "عامل نفسه مدير فنى".. وسام أبو على: رسائل والدى عبارة عن تعليمات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وسام أبو علي المحترف الفلسطيني في صفوف الأهلي، أن والده كان يحلم بحصد دوري الأبطال مع الأهلي، وتقليدي بالميدالية الذهبية، ودعوات أمي لم تفارقني طوال مسيرتي وكانت أكبر داعم لي قبل نهائي دوري الأبطال.

وتابع أبو علي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "والدي لديه طقوس معينة قبل المباريات، رسائله كلها كأنه مدير فني، وتحدثت معه أكثر من مرة أن هذه التعليمات الفنية يجب أن يرسلها لكولر، أنا أحتاج رسائل معنوية".



وأضاف مهاجم النادي الأهلي: "عندما علمت باهتمام الأهلي بي غمرتني سعادة كبيرة، وقمت بضغوط كبيرة على النادي الذي كنت ألعب له من أجل إتمام الصفقة، والرسائل بيني وبين النادي السابق تثبت ذلك".



وواصل وسام أبو علي، أنه ضغط على ناديه السابق من أجل الأهلي، رغم أنه كان يحظى باهتمام أربعة أو خمسة أندية، وأمير توفيق يشهد على رغبتي الملحة باللعب للنادي الأهلي.

وساهم وسام أبو علي في تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.



ويتوجه وسام أبو علي، بعد ساعات، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل الانضمام إلى منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، وينضم اللاعب لمنتخب بلاده، لأول مرة بعدما منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجنسية الرياضية، لتمثيل منتخب الفدائي.