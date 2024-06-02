للمرة الـ15.. الريال بطل "دوري أبطال الريال"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: "لا جديد يذكر"..بل دائماً هناك "قديم يعاد".. فقد انتزع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت في لندن.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أصبح هو الآخر ملكاً لدوري الأبطال، بعد فوزه باللقب للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي في عالم المدربين، حيث لم يسبق لأي مدرب في تاريخ البطولة القارية الفوز باللقب 5مرات.

وعن أحداث المباراة يمكن القول إن الريال عاقب بوروسيا دورتموند، الذي أهدر فرصاً تهديفية مؤكدة في الشوط الأول كانت كفيلة بترجيح كفته، وحسم اللقاء، إلا أن الفريق الملكي عاد بقوة في الشوط الثاني وحسمها بثنائية دون مقابل.

أحداث القمة الأوروبية

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، بتصويبة قوية من فيدي فالفيردي لاعب خط وسط الميرنجي، لكن مرت أعلى مرمى دورتموند في الدقيقة 11.

وكاد براندت أن يفتتح التسجيل لدورتموند في الدقيقة 13، إذ تلقى تمريرة في العمق من فولكروج واستلم وصوب لكن مرت الكرة بجانب القائم الأيمن.

وجاء أخطر فرص المباراة في الدقيقة 21، حيث انطلق كريم أديمي بانفراد نحو كورتوا وراوغ الحارس البلجيكي وحاول وضع الكرة في الشباك لكن كارفخال شتت الكرة إلى الركنية.

واستمر الضغط الأصفر، بتصويبة من فولكروج والتي ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 23.

وواصل كورتوا التألق ضد الهجوم الألماني، وتصدى لتسديدة من كريم أديمي لترتد أمام فولكروج الذي سدد كرة رأسية أمسك بها الحارس البلجيكي في الدقيقة 28.

وأرسل سابيتزر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن كالعادة كورتوا تألق في التصدي لها بالدقيقة 40، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد، انبرى كروس لتنفيذها، حيث صوب كرة صاروخية أقصى يمين الحارس كوبيل الذي تألق في التصدي لها.

وتلقى كارفاخال كرة داخل منطقة جزاء دورتموند، وصوب بقوة لكن الكرة ارتطمت بالمدافع ماتسن قبل أن تصل بين أحضان الحارس كوبيل في الدقيقة 56.

وأرسل أديمي كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل المنطقة نحو فولكروج الذي صوب كرة رأسية على الطائر، لكن كورتوا تألق في التصدي لها بالدقيقة 62.

ونجح داني كارفاخال في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 74، فمن ركلة ركنية نفذها توني كروس، ارتقى داني كارفاخال وصوب بالرأس في شباك الحارس كوبيل.

وكاد بيلينجهام أن يضيف الهدف الثاني لريال مدريد، في الدقيقة 76، إذ تلقى تمريرة في عمق منطقة الجزاء وصوب كرة أرضية لمست قدم شلوتربيك قبل أن تمر بمحاذاة القائم الأيسر.

وتألق كوبيل في التصدي لتسديدات من توني كروس وكامافينجا، وكرة رأسية خطيرة من ناتشو، في محاولات لإضافة الهدف الثاني.

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 83، إذ تلقى تمريرة من بيلينجهام في عمق منطقة الجزاء، واستلم وصوب كرة أقصى يسار الحارس كوبيل.

وسجل فولكروج الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 87، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، وحافظ لاعبو الريال على تقدمهم، ليتوج الفريق باللقب الخامس عشر في تاريخه.



تشكيلة ريال مدريد

تيبو كورتوا- داني كارفخال- أنطونيو روديغر- ناتشو- فيرلان ميندي- فيديريكو فالفيردي- إدواردو كامافينغا- توني كروس (لوكا مودريتش)- جود بيلينغهام (خوسيلو)- فينيسيوس جونيور- رودريغو.

تشكيلة بوروسيا دورتموند

غريغور كوبل- ماتس هوملس- نيكو شلوتربيك- إيان ماتسين- جوليان رايرسون- إمري تشان (دونيل مالين)- مارسيل سابيتسر- يوليان براندت (سيباستيان هالر)- جادون سانشو (جيمي بينوا غيتا)- كريم أديمي (ماركو رويس)- نيكلاس فولكروغ.