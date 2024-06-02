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بهدفين دون رد .. ريال مدريد يهزم دورتموند ويتوج بدوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر - توج نادي الإسباني بلقب ، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

دورتموند بدأ الشوط الأول بشكل مميز وأضاع لاعبيه عدة فرص خطيرة، وأنقذ القائم الملكي من هدف مباغت في مناسبتين، قبل أن يتحول الأمر تمامًا في الشوط الثاني الذي حمل ردة فعل قوية من جانب الملكي.

بداية أهداف الميرينجي جاءت عن طريق داني كارفخال بالدقيقة 74 من رأسية متقنة، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال من إنفراد تام.

وفشلت محاولات دورتموند في العودة للمباراة، ليتوج الريال باللقب بعد الفوز باللقاء بهدفين دون رد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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