بيلينجهام باكيا : احلي ليلة في حياتي

ياسر رشاد - القاهرة - اكد نجم ريال مدريد ومنتخب انجلترا جود بيلينجهام ان ليلة السبت الاول من يونيو ستظل في ذاكرته مدى الحياة بعد فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوربا على حساب بروسيا دورتموند الألماني ليرفع الفريق الملكي رصيده في بطولة دوري أوربا إلى خمسة عشر لقبا فيما حقق جود بيلينجهام اللقب في أول مواسمه مع ريال مدريد .

وكان جود بيلينجهام قد ظهر عقب المباراة باكيا ودموع الفرح تتساقط من عينيه عقب اطلاق صافرة نهاية المباراة وبدا غير مصدق تحقيق اللقب الاوربي الاول له مع الريال .

وقال جود بيلينجهام عقب المباراة : انها افضل ليلة في حياتي . لقد كنت دوما أحلم بالمشاركة في مثل هذه المباريات ولكن مثلما يعلم اغلب الرياضيين هناك من يقول لك خلال مشوارك انك لن تحقق ايا مما تحلم به لكنه الان تحقق وهذه هي رسالتي للكل اليوم ان بإمكاننا تحقيق احلامنا.

وأضاف نجم ريال مدريد : في لحظات عقب المباراة تذكرت الأوقات الصعبة التي مررت بها خلال مشواري مع الكرة . تذكرت الجهود التي بذلها والدي و ووالدتي معي وتعبهم المضني لكي اذهب الى تدريبات كرة القدم سواء في الصباح المبكر او في الساعات المتأخرة من الليل وايضا شقيقي الأصغر الذي احاول ان اكون نموذجا جيدا له . انها بالفعل ليلة لا تصدق بالنسبة لي .

واختتم جود بيلينجهام تصريحاته قائلا : لقد كان موسما رائعا لم نخسر خلاله سوى لقب كأس ملك أسبانيا في المباراة التي خسرناها امام اتلتيكو مدريد لكنه لقب بطولة يمكن تعويضها في المواسم القادمة و لا يمكنني ابدا نسيان هذا اليوم الرائع .