عصام مرعي: صلاح مكسب كبير للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عصام مرعي، نجم الزمالك السابق عن اختياره لحارس مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي يوم الخميس القادم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو يوم الخميس القادم الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءُا، في إطار منافسات الجولة الثالثة

أكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، عبر فضائية "المحور"، أن هناك ثقة كبيرة لدي لاعبي منتخب مصر بعد فوز الزمالك والأهلي بالبطولات الإفريقية.

وتابع: "عودة محمد صلاح مكسب كبير للمنتخب، والأجواء أصبحت جيدة بعودة النجم المصري".

وواصل : "حسام حسن متفهم الأمور وسيعرف كيفية التعامل مع صلاح وكل الأمنيات لمنتخبنا ومباراتين هامتين".

وأتم: "أتمنى تواجد محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر فهو لاعب له خبرات كبيرة ووجوده مهم مع الفراعنة".