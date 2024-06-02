شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي: هدفي في مازيمبي الأغلي.. وعرفت الأهلي من مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وسام أبو علي المحترف الفلسطيني في صفوف الأهلي، عن سعادته البالغة حينما يرى فرحة الشعب الفلسطيني بمستوياته وتألقه مع الأهلي، موضحا أن النظرة للقضية الفلسطينية في مصر يختلف تماما عن أوروبا.

وتابع أبو علي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: "فلسطين كبرت عندي بعد مشاعر الالتفاف الكبيرة من الجماهير المصرية، وهدفي في شباك مازيمبي بدوري الأبطال الأغلي في مسيرتي".



وأضاف مهاجم النادي الأهلي، عن سر احتفاله بالإشارة إلى يده قائلا: "كان هناك لقاء في السويد وسجلت أهدافا قاتلة في الوقت بدل الضائع، فاحتفلنا مع الجماهير بالإشارة إلى الساعة، واعتدت على هذا".



وواصل وسام أبو علي: "كنت أعرف الأهلي جيدا قبل انتقالي له من خلال مشاركته الدائمة في كأس العالم للأندية، وشاهدت منذ موسمين مباراته مع ريال مدريد، والتواجد في الأهلي شيء مختلف عن أي نادي في العالم".



وأكمل اللاعب: "في ثاني أيامي بمصر ذهبت لشراء شيكولاته، وإذ فجأة أجد أكثر من 50 شخص حولي يرحبون بي، وعرفت وقتها تأثير الأهلي، رغم أني في هذا الوقت لم أكن ألعب أو حتى وقعت العقد مع الفريق الحمر".



وساهم وسام أبو علي في تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.

ويتوجه وسام أبو علي، بعد ساعات، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل الانضمام إلى منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، وينضم اللاعب لمنتخب بلاده، لأول مرة بعدما منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجنسية الرياضية، لتمثيل منتخب الفدائي.