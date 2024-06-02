شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم فترة إعداد مصغرة خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، فترة إعداد مصغرة، يسعى من خلالها المدرب لتجهيز كل اللاعبين بدنياً وفنياً استعداداً لاستكمال مشوار الدورى والكأس، والتى يبدأ الفريق بمواجهة إنبى 17 يونيو الجاري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة الحالية بسبب استعدادات منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

تقدم حسين رجب لفريق القناة، قبل أن ينجح الفلسطينى خالد النبريص فى إدراك التعادل للدراويش، وأحرز مروان حمدى هدف الفوز للدراويش ليضرب موعدا مع سموحة فى دور الـ16.