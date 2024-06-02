شكرا لقرائتكم خبر عن القرارات المثيرة للجدل تحكيميا بنهائي أوروبا فى ليلة فوز الريال باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش ظهر بشخصية حاسمة، متمتعا بلياقة بدنية جيده خلال إدارته لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الذى أقيم مساء السبن بملعب ويمبلى بلندن وانتهى بفوز النادي الملكي 2/ صفر ليتوج باللقب الأوربي للمرة الـ15 في تاريخه.

أشار عقل إلى أن الحكم سلافكو ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 97 بعد إضافة الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، وجاءت أبرز هذه الاختبارات كالتالي .

في الشوط الأول طالب لا عبى بوروسيا بركلة جزاء لصالح كريك اديمى لكن الحكم سمح باستمرار اللعب والـVAR اكد القرار، في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ألغى المساعد الثاني هدفا لصالح فريق بورسيا الألماني بداعي التسلل احرزه نيكلاس فولكروك والـ VAR اكد قرار المساعد طبقا لبرتوكول ،

ظهرالحكم في قمة التركيز وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والإدارية بشكل جيد، وطبق القانون بكل حيادية ساعدته شخصيته الحاسمة في السيطرة على المباراة من البداية .

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي فريقي وبوروسيا دورتموند نيكوشلوتير ومارسيل وماتس هوميلس للتهور والاعتراض على القرار مقابل انذار وحيد للريال من نصيب البرازيلي جونيور .

ظهر المساعدين بيقظة وتمركز جيد وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون وأشار على حالتين تسلل في توقيت مناسب خاصه المساعد الثاني في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

كما أدى الحكم مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء بشكل جيد وتعاون الـVAR بشكل مع الحكم في إدارة اللقاء من حيث التشيك الصامت طبقا للبرتوكول .



