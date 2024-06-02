شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز قبل مواجهتى اليوم.. الحرس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق حرس الحدود صدارة ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، متفوقا بالأهداف عن فريق سبورتنج قبل مباريات الجولة الثانية اليوم بين حرس الحدود وسبورتنج، ومنتخب السويس مع الترسانة.

ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز

1 حرس الحدود 3 نقاط

2 سبوتنج 3 نقاط

3 منتخب السويس دون نقاط

4 الترسانة دون نقاط



يستقبل فريق حرس الحدود في الرابعة عصر اليوم الأحد، فريق سبورتنج على استاد المكس بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، حيث حقق حرس الحدود فوزا مهما على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، فيما انتزع سبورتنج فوزا صعبا أمام منتخب السويس بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى محمد مكى المدير الفني لفريق حرس الحدود، لمواصلة الانتصارات واستغلال عامل الأرض في تحقيق الفوز الثانى والانفراد بصدارة الترتيب بـ6 نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد واستغلال كل الفرص لحسم المباراة مبكرا والثلاث نقاط.

في المقابل، يأمل أحمد فاروق المدير الفني لفريق سبورتنج، في العودة بالنقاط الثلاثة لقطع شوط كبير في أول الطريق للتأهل للدورى الممتاز بعدما نجح في تحقيق الفوز على منتخب السويس في الجولة الأولى، وحذر اللاعبين من خطورة هجوم الحرس وتضييق الخناق عليهم ومحاولة خطف هدف يربك حسابات محمد مكى في بداية اللقاء.

وفى مباراة ثانية، يحل فريق الترسانة في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على فريق منتخب السويس على استاد السويس، في مباراة يدخلها الفريقان بنفس الظروف الصعبة، حيث خسر الترسانة أمام حرس الحدود في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب السويس أمام سبورتنج بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى حسين شكرى المدير الفني لفريق الترسانة، لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في دور الـ32 بكأس مصر والتأهل للدور المقبل، في مواصلة تحقيق الانتصارات والعودة من السويس بالثلاث نقاط من أجل تعويض الخسارة الأولى ومواصلة الاحتفاظ بالآمال للعودة للدورى الممتاز.

في المقابل، يتسلح سعد فاروق مدرب منتخب السويس، بالأرض والجمهور من أجل تحقيق الثلاث نقاط والفوز الأول في هذه الدورة على حساب الشواكيش، مطالبا اللاعبين بضرورة نسيان المواجهة الأولى والتركيز على تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير السوايسة التي تدعم وتقف خلف فريقه بكل قوة.