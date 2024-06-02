الامارات | 5 محطات لن ينساها الوصلاوية في موسم تاريخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل المباراة الختامية في الموسم عندما يلتقي النصر في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين اليوم، على استاد زعبيل بنادي الوصل، إذ إنه في الوقت الذي سيعيش فيه جمهور «الإمبراطور» ليلة تاريخية بإقامة «حفل الختام» بعد التتويج بثنائية الدوري والكأس، تبرز خمس محطات لن ينساها الوصلاوية على مدار الموسم أسهمت في الإنجاز الاستثنائي.

وأكد الوصل الترشيحات التي وضعته في صدارة الأندية التي ستحقق لقب الدوري، حيث حسم الدرع «نظرياً» منذ الدور الأول، رغم أن المنافسة كانت قائمة مع شباب الأهلي والعين، ولكن معنوياً كان لدى الجمهور الوصلاوي ثقة كبيرة بأنه حان وقت حصول «الأصفر» على أول لقب دوري له في تاريخ «المحترفين».

ورسمت خمس محطات «نقطة التحوّل» في مشوار الوصل نحو الدرع الثامن في تاريخه، إذ إن المفارقة أن المباريات الخمس كانت في الدور الأول، كما أنه تألق في مباريات الدور الثاني، واستطاع الحفاظ على فارق مريح من النقاط مع وصيفه شباب الأهلي.

الفوز على الشارقة

قدم الوصل نفسه مبكراً ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على اللقب، بتحقيقه انتصاراً رائعاً على الشارقة في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مثيرة تفوق فيها مدرب الوصل ميلوش ميلوفييتش، على مدرب الشارقة أولاريو كوزمين، ليعلن الصربي عن نفسه في اختبار من العيار الثقيل.

مواجهة العين

تُعدّ مواجهة العين في الجولة السابعة «نقطة التحوّل» في مشوار «الفهود»، حيث حقق الفريق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء منح اللاعبين الثقة بأن حظوظهم كبيرة في المنافسة على لقب الدوري، أمام أحد أبرز المرشحين، خصوصاً أن الوصل تقدم إلى صدارة الترتيب للمرة الأولى في الموسم بهذا الفوز.

انتصار كبير

أكد الوصل أنه دخل أجواء المنافسة على اللقب بفوزه على مضيفه الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة، وقدم «الفهود» إحدى أفضل مبارياته في الموسم أمام الجزيرة الذي يتفوق تاريخياً بشكل كبير على «الأصفر»، ولكن الفريق الضيف لعب مباراة قوية وحقق أكبر انتصار له في تاريخ «المحترفين» أمام الجزيرة.

بطل «الشتاء»

وضع الوصل «ختم المنافسة» رسمياً بتغلبه على مضيفه شباب الأهلي حامل اللقب، بهدفين مقابل هدف، حيث حول «الفهود» تأخره بهدف إلى انتصار بـ2-1 في الوقت القاتل، وضمن الوصل بهذا الفوز لقب الشتاء، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق خمس نقاط عن العين وست نقاط عن «الفرسان».

تخطي «العميد»

أنهى الوصل الدور الأول بأفضل طريقة ممكنة بتغلبه على منافسه التقليدي النصر بهدف دون رد في استاد زعبيل، ليحصل «الفهود» على دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أن المباراة أقيمت بعد توقف الدوري لفترة طويلة بداعي مشاركة المنتخب في كأس أمم آسيا، حيث عزز «الأصفر» صدارته للائحة الترتيب، ودخل النصف الثاني من الموسم بثقة كبيرة، ليستمر بثبات حتى النهاية ويتوّج باللقب رسمياً بعد الفوز على شباب الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة 25.