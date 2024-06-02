الامارات | البرازيلي آلان «نصراوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن النصر ضم اللاعب البرازيلي آلان ماركوس إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الوحدة في إطار مساعي النادي لتعزيز الفريق الأول استعداداً للموسم المقبل.

وقال المصدر إن اللاعب الذي سبق له اللعب مع إيفرتون الإنجليزي سيكون بديلاً للبوسني سمير ميميشيفيتش الذي ينتهي عقده مع النصر بنهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب البرازيلي قد ذكر من قبل أنه سينتقل للعب مع بوتافوغو البرازيلي إلا أن رغبة النصر كانت أكبر لضمه، تلبيةً لطلب المدرب الهولندي ألفريد شرودر.