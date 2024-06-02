شاهد.. رابطة ريال مدريد في مصر تحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت رابطة ريال مدريد في مصر، بحضور جماهيري ضخم في نادي السكة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بورسيا دورتموند في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد ويمبلي.

واقتنص ريال مدريد الفوز على بورسيا دورنموند، وشهدت المباراة ندية قوية من الميرنجي مما جعل الفريق الملكي خطف الماكينات الالمانية وتحقيق لقب الخامسة عشرة ، وعند اطلاق صافرة المباراة وأعلن حكم المباراة فوز ريال مدريد.

وشهد الحضور مندوبة الليجا الإسبانية في مصر ووفد من الجالية الأسبانية في مصر وبعض المشاهير والجاليات العربية الأخرى من مشجعي نادي ريال مدريد المتواجدين في مصر.

حقق فريق ريال مدريد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد ويمبلي بانجلترا.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ضربة رأسية رائعة للنجم الإسباني داني كارفخال.

وفي الدقيقة 81 عزز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تقدم الميرنجي على الجراد الأصفر بالهدف الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 للميرنجي ويتوج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه.