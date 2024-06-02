عصام مرعي: ثقة كبيرة لدي منتخب مصر بعد إنجاز الأهلي والزمالك في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أشار عصام مرعي، نجم الزمالك السابق إلى وجود ثقة كبيرة لدي لاعبي منتخب مصر بعد فوز الزمالك والأهلي بالبطولات الإفريقية.

وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، عبر فضائية "المحور": "نواجه فريق يمتلك محترفين في الدوريات الأوروبية وبوركينا منتخب جيد".

وتابع: "نحن بعيد تماما عن الخريطة الإفريقية ولا نتملك سوى عدد قليل من المحترفين حوالي 6 أو 7 لاعبين، عكس باقي المنتخبات الأخرى".

وتابع: "واجهنا منتخبات في أمم إفريقيا الأخيرة أقل منا في التصنيف، وقدموا أمامنا كرة قدم جيدة ووجدنا صعوبة في الفوز عليهم".

وأتم: "هناك ثقة كبيرة لدي لاعبي منتخب مصر بعد فوز الزمالك والأهلي بالبطولات الإفريقية".

وكان الأهلي قد توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي، بينما توج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.