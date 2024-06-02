أرقام قياسية بعد فوز ريال مدريد بـ دوري أبطال أوروبا

توّج نادي ريال مدريد الإسباني، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة حتى تمكن الظهير الأيمن داني كارفخال، من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74، وعند حلول الدقيقة 83، أحرز الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من جود بيلينجهام.

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ريال مدريد يحقق أرقامًا قياسية بعد فوزه بـ دوري أبطال أوروبا:

فاز ريال مدريد بكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا دون خسارة أي مباراة لأول مرة في تاريخه.

داني كارفاخال هو أول مدافع يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ سيرجيو راموس في 2016.. إنه هدفه الثاني في دوري أبطال أوروبا والأول منذ تسع سنوات.

فينيسيوس جونيور شارك بشكل مباشر في 22 هدفاً في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا (11 هدفاً، 11 تمريرة حاسمة)؛ أكبر عدد من اللاعبين قبل أن يبلغ 24 عامًا، إلى جانب ليونيل ميسي.

فينيسيوس جونيور هو أول برازيلي يسجل في أكثر من نهائي لـ دوري أبطال أوروبا.

أكمل فينيسيوس جونيور ثماني مراوغات ضد بوروسيا دورتموند، وهو نفس عدد اللاعبين الآخرين في المباراة مجتمعين (8).. كان هذا هو أكبر عدد من قبل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ ليونيل ميسي في عام 2015 (10 ضد يوفنتوس).

توني كروس لعب مباراته رقم 151 في دوري أبطال أوروبا، معادلاً رقم توماس مولر كأكثر لاعب ألماني خوضاً للمباريات في البطولة.

من بين اللاعبين الذين ولدوا في عام 2000 وما بعده، ولا لاعب خاض مباريات في دوري أبطال أوروبا أكثر من فينيسيوس جونيور (56) ورودريغو غوس (52، إلى جانب فيل فودين)، وكلاهما مع ريال مدريد.

إيان ماتسن (22 سنة و83 يوماً) هو أصغر لاعب هولندي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ كلارنس سيدورف مع ريال مدريد في 1998 (22 سنة و49 يوماً).

جود بيلينغهام (20 سنة و338 يوماً) هو ثالث أصغر لاعب أساسي مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إيكر كاسياس (19 سنة و4 أيام ضد فالنسيا في 2000) وراؤول غونزاليز (20 سنة و327 يوماً ضد يوفنتوس في 1998).

إدواردو كامافينغا (21 سنة و204 أيام) هو أصغر لاعب فرنسي يشارك أساسياً في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ رافاييل فاران مع ريال ضد أتلتيكو في 2014 (21 سنة و29 يوماً).

بعمر 32 سنة و142 يوماً، داني كارفاخال هو أكبر لاعب من ريال مدريد يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا. الظهير الإسباني عادل أفضل أرقامه في موسم واحد مع ريال مدريد في كل البطولات (12 – سجل 6 وصنع 6، ما يصل إلى موسم 2016/2017).

لوكا مودريتش (38 سنة و266 يوماً) أصبح خامس أكبر لاعب يشارك في نهائي كأس أوروبا، بعد دينو زوف (41 سنة و86 يوماً) وإدفين فان دير سار (40 سنة و211 يوماً) وجانلويجي بوفون (39 سنة و126 يوماً) وباولو مالديني (38 سنة و331 يوماً).

كارلو أنشيلوتي توج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات كمدرب، أكثر من أي مدرب آخر. ولا مدرب آخر توج باللقب أكثر منه مع فريق واحد: 3 مرات مع ريال مدريد، مثل بوب بيزلي مع ليفربول وزين الدين زيدان مع ريال مدريد.