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أول تعليق من أنشيلوتي عقب تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

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أنشيلوتي- ريال مدريد

أنشيلوتي-

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تتويج فريقه بلقب ، على حساب نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وفاز فريق  ريال مدريد على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

حيث تمكن الظهير الأيمن داني كارفخال، من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74، من ضربة رأس مميزة.

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وعند حلول الدقيقة 83، أحرز الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من جود بيلينجهام.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة:” في واقع الأمر أن دورتموند كان أفضل منا فب الشوط الأول”.

وتابع:” حاولنا في الشوط التاني أن نتفادى المرتدات، وغيرنا أسلوب اللعب”.

وواصل:” في النهاية يجب أن تحتاج أن تكون صبورًا من أجل التغييرات، لأن من الممكن أن تخوض شوطين إضافيين”.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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