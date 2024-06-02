مراسم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15.. فيديو

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، مراسم تتويج الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، للمرة الـ 15 في تاريخه.

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، مع أفضلية واضحة للفريق الألماني.

أما في الشوط الثاني، سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة حتى تمكن الظهير الأيمن داني كارفخال، من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74، من ضربة رأس مميزة.

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وعند حلول الدقيقة 83، أحرز الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من جود بيلينجهام.