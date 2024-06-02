رفقة الاهلي.. ريال مدريد يتأهل إلى كأس إنتركونتينينتال 2024

توج فريق ريال مدريد الإسباني، ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.