رفقة الاهلي.. ريال مدريد يتأهل إلى كأس إنتركونتينينتال 2024

توج فريق ريال مدريد الإسباني، ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.
وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.
تمكن الظهير الأيمن داني كارفخال، من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74، من ضربة رأس مميزة.
وعند حلول الدقيقة 83، أحرز الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من جود بيلينجهام.
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وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني لنهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.
وأصبح الملكي رابع المتأهلين للبطولة التي تقام في نهاية العام الجاري.
وفقا لنظام البطولة المستحدثة يتأهل بطل أوروبا مباشرة للنهائي منتظرًا الفائز من أبطال القارات الأخرى.
وسبق الملكي كل من الاهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.