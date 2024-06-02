عمرو السولية يوضح سبب فوز الأهلي بأربع بطولات خلال 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد عمرو السولية نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجيل الحالي للمارد الأحمر يحترم الزمالك بشكل كبير للغاية.

وقال عمرو السولية فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:"لا نعرف الخوف أمام الزمالك ولكن نقدره ونحترمه كمنافس".

وواصل: "نحترم جدا إمكانيات لاعبي الزمالك على مدار السنوات الأخيرة".

وأضاف:"الجيل الحالي للنادي الأهلي تعلم من خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 و2018 أمام الترجي والوداد لذلك حققنا 4 بطولات بعد ذلك".

وأتم لاعب الأهلي: "نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 أمام كايزر تشيفز هو الأسهل للأهلي، وموسيماني حضر لهذه المباراة بشكل رائع".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز بأربع ألقاب دوري أبطال أفريقيا خلال آخر 5 سنوات، خسارة وحيدة أمام الوداد في موسم 2021/22.

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