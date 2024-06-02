إيهاب الكومي يكشف ما حدث عقب مران المنتخب بين صلاح والتوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن مدرب منتخب مصر حسام حسن يدرك مدى أهمية محمد صلاح معه.

وقال إيهاب الكومي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:"صور محمد صلاح مع التوأم تدل على عدم وجود أزمات في منتخب مصر".

وأضاف: "تصفيات كأس العالم مش سهلة زي ما الجميع متوقع ومباراة بوركينا صعبة".

وواصل: "وجود محمد صلاح في منتخب مصر اليوم جعل الجميع فى حالة سعادة، وحسام حسن يدرك أهمية وجود نجم مثل محمد صلاح معه".

وأردف: "بعد انتهاء مران منتخب مصر كان هناك حديث طويل بين صلاح والتوأم، حول أهمية مباراتي بوركينا وغينيا بيساو".

واختتم: "أزمة فيتوريا انتهت بنسبة 95%، ولم نتحدث مع بيريرا حول طلب الأهلي بشأن وجود حكام أجانب".

وشهد أمس السبت أول تدريب للاعب ليفربول محمد صلاح تحت قيادة المدير الفني للمنتخب حسام حسن.

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