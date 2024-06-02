الزمالك يكشف آخر مستجدات قضية خالد بوطيب وأزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر مستجدات قضية المهاجم المغربي خالد بوطيب وأزمة القيد.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:" الزمالك خسر قضية بو طيب بالكامل، والغرامة تقدر بـ 2 مليون و400 ألف يورو".

وأوضح: "هناك مساعي مع محامي بو طيب من أجل التوصل لحل بشأن الغرامة، ونحاول التواصل مع باتشيكو أيضًا لحل الأزمة".

وأضاف: "قدمنا التماس في قضية ساسي، ونوعد الجماهير بحل أزمة إيقاف القيد في أقرب وقت".

وأتم عمرو أدهم: "غرامات الزمالك تقدر بـ 5 مليون دولار (راحوا في الأرض) بدلًا من أن يستفيد الزمالك منهم، والنادي عليه 14 قضية في فيفا".

الجدير بالذكر أنه تم وقف قيد نادي الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات المهاجم المغربي خالد بوطيب.

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