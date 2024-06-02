ناتشو: عانينا أمام دورتموند.. ولكن الحمض النووي للريال يظهر بهذه المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب ريال مدريد ناتشو سعادته بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنهم عانوا خلال المباراة أمام دورتموند.

وأضاف ناتشو، في تصريحات عقب المباراة:"دورتموند لعب بشكل رائع وعانينا بالفعل أمامه فالمباراة كانت صعبة ولكنه الحمض النووي لفريق ريال مدريد يظهر في المباريات الصعبة".

وتابع صاحب الـ 34 عاماً:"حياتي كلها كرستها لريال مدريد وهو أمر ليس بالسهل فيحتاج الكثير لتحقيق مثل هذه الأشياء واليوم هو أحد أيام حياتي بلا شك".

وأتم اللاعب تصريحاته قائلاً:"ليلة أخرى، نهائي آخر، كأس أوروبي آخر لمواصلة صنع التاريخ في هذا النادي.. سأرفع هذه الكأس إلى أعلى مستوى ممكن.. الأحلام تتحقق".

وكان فريق ريال مدريد قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره بوروسيا دورتموند خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب ويمبلي.

وشارك المدافع الدولي مع ريال مدريد في الموسم الجاري 2023/2024 في 45 مباراة؛ حيث صنع هدفًا خلال 3126 دقيقة لعب.

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