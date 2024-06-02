"الثاني مع الريال".. إبراهيما دياز يسجل رقما تاريخيا بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

توج النجم المغربي إبراهيما دياز، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تمكن فريقه ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب بروسيا دورتموند في النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وتفوق ريال مدريد على بروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي البطولة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

ونجح دياز في أن يصبح ثاني لاعب مغربي يتوج بلقب دوري الأبطال رفقة ريال مدريد، بعد مواطنه أشرف حكيمي الذي توج باللقب رفقة الملكي في موسم 2017-2018.

وبشكل عام بات دياز خامس لاعب مغربي في التاريخ، يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسبق دياز في حصد اللقب أربعة لاعبين مغاربة وهم طارق أوليدة الذي تمكن من حصد اللقب عام 1995 مع فريق أياكس الهولندي، ونجم برشلونة الإسباني السابق منير الحداد الذي حقق اللقب في عام 2015 رفقة برشلونة الإسباني.

وكان ثالث لاعب مغربي حقق لقب البطولة، هو اللاعب أشرف حيكي الذي توج مع ريال مدريد بلقب البطولة عام 2018، بالإضافة إلى حكيم زياش الذي توج باللقب عام 2021 رفقة تشيلسي الإنجليزي.

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