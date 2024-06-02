أنشيلوتي يكشف الطريقة التي سيحتفل بها بعد التتويج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف المدير الفني الإيطالي كارلو أنسيلوتي، عن الطريقة التي سيحتفل بها بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد العودة إلى إسبانيا.

وتمكن ريال مدريد الإسباني، من تحقيق الفوز على حساب بروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليتوج باللقب للمرة ال 15 في تاريخه.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع الصحفيين عقب نهاية المباراة: "سأحتفل بهذا الفوز بطريقة مميزة، مع سيجار آخر في بلازا دي سيبيليس في مدريد".

واعتاد جماهير ريال مدريد، على مشاهدة أنشيلوتي يدخن السيجار عقب التتويج بالبطولات في ساحة سيبيليس في مدريد.

ورفع أنشيلوتي عدد ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى اللقب الخامسة في تاريخه، والثالث رفقة ريال مدريد.

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