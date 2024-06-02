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أنشيلوتي يكشف الطريقة التي سيحتفل بها بعد التتويج بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف المدير الفني الإيطالي كارلو أنسيلوتي، عن الطريقة التي سيحتفل بها بعد التتويج ببطولة ، بعد العودة إلى إسبانيا.

وتمكن الإسباني، من تحقيق الفوز على حساب بروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليتوج باللقب للمرة ال 15 في تاريخه.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع الصحفيين عقب نهاية المباراة: "سأحتفل بهذا الفوز بطريقة مميزة، مع سيجار آخر في بلازا دي سيبيليس في مدريد".

واعتاد جماهير ريال مدريد، على مشاهدة أنشيلوتي يدخن السيجار عقب التتويج بالبطولات في ساحة سيبيليس في مدريد.

ورفع أنشيلوتي عدد ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى اللقب الخامسة في تاريخه، والثالث رفقة ريال مدريد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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