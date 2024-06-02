عمرو السولية يكشف طلب علي معلول في لقاء الجونة وما ينتظره من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال عمرو السولية نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أنه كان حزين بسبب توقيت إصابة علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق.

وقال عمرو السولية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2: "إصابة علي معلول صعبة بسبب التوقيت الصعب للغاية بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي، والآن هو يفكر في كيفية العودة أفضل من السابق".

وأضاف: "نفسي علي معلول يجدد تعاقده مع النادي الأهلي، ومعلول لديه ثقة كبيرة في الأهلي ومحمود الخطيب أنهم سيفعلون الصالح له والنادي، وغير قلق بشأن مسألة التجديد بعد الإصابة".

وأكمل: "معلول ينتظر التقدير فقط لما قدمه ولديه ثقة كبيرة في أن ذلك سيحدث من الإدارة".

وأتم: "معلول طالباني بالتنازل عن شارة القيادة قبل مباراة الجونة ووقت خروج نيدفيد وارتداء شارة القيادة، كان هناك أفراح فى المدرجات والفريق بسبب ما قدمه للنادي".

وللمرة الأولى منذ انضمامه للفريق، ارتدى علي معلول شارة الكابتن في مباراة الجونة الأخيرة والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

الجدير بالذكر أن على معلول يعاني من إصابة بقطع جزئي في وتر "أكيلس"، الذي تعرض لها في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

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