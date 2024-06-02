"قمة عربية وكأس مصر".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد الموافق 2 يونيو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في الدوري الإيطالي.

كما تشهد منافسات دور ال 32 ببطولة طأس مصر، إقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

كأس مصر

الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة.. "أون تايم سبورتس 1".. 8 مساءً.

الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد فيورونتينا.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 7 مساءً.

البطولة المغربية

المغرب التطواني ضد الجيش الملكي.. "الرياضية المغربية".. 8 مساء.

الرجاء البيضاوي ضد الوداد المغربي.. "الرياضية المغربية".. 8 مساءً.

الرابطة التونسية المحترفة

الأوليمبي الباجي ضد اتحاد بن قردان.. "القناة الوطنية الأولى".. 5 مساءً.

الإفريقي ضد الترجي.. "القناة الوطنية الأولى".. 7 مساءً.

الدوري الإماراتي للمحترفين

الجزيرة ضد العين.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 5.20 دقيقة مساءً.

شباب أهلي دبي ضد حتا.. "أبو ظبي الرياضية 2".. 8 مساءً.

النصر ضد الوصل.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 8 مساءً.

الدورة الرباعية المرهلة للدوري الممتاز

منتخب السويس ضد الترسانة.. "أون تايم سبورتس 1".. 5 مساءً.

حرس الحدود ضد سبورتنج.. "أون تايم سبورتس 2".. 5 مساءً.



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