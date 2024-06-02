شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى ختام دور الـ"32" لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأحد منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر بإقامة مباراة تجمع الاتحاد السكندري مع أبو قير للأسمدة، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز فى بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبى الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر فى معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.



وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الماضى، والزمالك وبروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقررا أن يلعب بيراميدز مع النصر مساء الـ31 من الشهر ذاته.



ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفي فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل.



الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.



ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

مواعيد مباريات دور الـ"32" لكأس مصر

الأحد 2 يونيو



الاتحاد مع أبو قير للأسمدة 8 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.