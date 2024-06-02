شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد إجازة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا المقرر له يوم 14 يونيو، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقرراً لها يوم 30 مايو، وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل فى المباراة التي أقيمت بينهما قبل التوقف باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

ويعود جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك إلى القاهرة اليوم، الأحد من أجل قيادة تدريب الفريق، بعدما كان عاد إلى بلاده لقضاء الإجازة مع أفراد أسرته، ومن المنتظر أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات أوزان فور العودة للتدريبات.